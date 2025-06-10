Я нашел ошибку
Главные новости:
Члены самарского отделения «Движения Первых» совместно с представителями молодежных организаций и СДМ раздадут несколько тысяч символов предстоящего праздника.
Самара присоединится к федеральной патриотической акции «Российский триколор»
Будьте внимательны и осторожны!
11 июня местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Возбуждено уголовное дело.
Тольяттинка подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Пятеро бывших сотрудников полиции в Самаре признаны виновными в превышении должностных полномочий
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Нужно пить как можно больше жидкости.
11-13 июня местами в Самарской области сохранится жара +30, +31 С
Они познакомились с особенностями работы журналистов, фотографов и видеоператоров, попробовали себя в роли ведущих, а также увидели «кухню» современных СМИ.
Экскурсии в самарские СМИ провели для активистов «Движения Первых»
Самарская область демонстрирует высокую вовлечённость в реализацию проекта.
Ещё 400 российских предприятий смогут бесплатно повысить производительность в 2025 году
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
-0.02
EUR 90.37
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр

10 июня 2025 18:41
110
Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за "незаконные организация и проведение азартных игр".

По данным следствия, не позднее января 2025 года подозреваемая организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещение, расположенном на улице Дзержинского в городе Тольятти.

В ходе проведения обыска по месту проведения незаконных азартных игр были обнаружены предметы, с помощью которых осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения азартных игр, компьютеры, маршрутизаторы, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.
 
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется  сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
334
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
197
В завершение совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора.
9 июня 2025  22:11
День России, «Народный бюджет Самарской области» и экология: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
396
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
9 июня 2025  13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
426
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
9 июня 2025  13:47
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
364
Весь список