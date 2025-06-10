Тольяттинка подозревается в незаконной организации и проведении азартных игр

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы за "незаконные организация и проведение азартных игр".

По данным следствия, не позднее января 2025 года подозреваемая организовывала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещение, расположенном на улице Дзержинского в городе Тольятти.

В ходе проведения обыска по месту проведения незаконных азартных игр были обнаружены предметы, с помощью которых осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения азартных игр, компьютеры, маршрутизаторы, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.



В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.