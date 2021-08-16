Тольяттинец оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля Skoda Octavia

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В Тольятти алиментщик, не желая расставаться с автомобилем Skoda Octavia, оплатил задолженность по алиментным обязательствам перед своей дочерью в сумме свыше 160 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Комсомольского района в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетней дочери. Должник накопил задолженность в сумме свыше 160 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем мужчина предупреждался о необходимости в добровольном порядке оплатить долг по алиментным обязательствам. Однако к погашению задолженности он не приступил.

Судебным приставом-исполнителем установлено, что мужчине принадлежит автомобиль марки Skoda Octavia. В результате рейдового мероприятия иномарка, принадлежащая должнику, была обнаружена. В отношении транспортного средства судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста. Автотранспортное средство должника изъяли и эвакуировали.

На следующий день мужчины оплатил задолженность по алиментным обязательствам перед дочерью.пресс-служба УФССП СО.

Фото: УФССП СО