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Задолженность по алиментным обязательствам у мужчины перед своей дочерью составляла более 160 тысяч рублей. 
Тольяттинец оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля Skoda Octavia
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Тольяттинец оплатил задолженность по алиментам после ареста автомобиля Skoda Octavia

16 августа 2021 09:02
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Задолженность по алиментным обязательствам у мужчины перед своей дочерью составляла более 160 тысяч рублей. 

В Тольятти алиментщик, не желая расставаться с автомобилем Skoda Octavia, оплатил задолженность по алиментным обязательствам перед своей дочерью в сумме свыше 160 тысяч рублей. 

В отделении судебных приставов Комсомольского района в отношении мужчины возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетней дочери. Должник накопил задолженность в сумме свыше 160 тысяч рублей. Судебным приставом-исполнителем мужчина предупреждался о необходимости в добровольном порядке оплатить долг по алиментным обязательствам. Однако к погашению задолженности он не приступил.

    Судебным приставом-исполнителем установлено, что мужчине принадлежит автомобиль марки  Skoda Octavia. В результате рейдового мероприятия иномарка, принадлежащая должнику, была обнаружена. В отношении транспортного средства судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста. Автотранспортное средство должника изъяли и эвакуировали. 

На следующий день мужчины оплатил задолженность по алиментным обязательствам перед дочерью.пресс-служба УФССП СО.

 

Фото:   УФССП СО

 

Теги: алиментщик арест автомобиля долг

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