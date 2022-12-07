Тольяттинец лишился свободы за грубое нарушение ПДД

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В два часа ночи 3 августа текущего года возле платных озер вблизи Поволжского шоссе Тольятти, сотрудники ДПС для проверки документов остановили автомашину «LADA Vesta», за рулем которой находился местный житель.

От водителя исходил резкий запах алкоголя, а удостоверение на право управления транспортным средством отсутствовало. Медицинское освидетельствование показало наличие содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму.

Для дальнейшего разбирательства ранее судимого за убийство и применение насилия в отношении представителя власти мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции установили, что в марте 2021 года задержанный был признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения, подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 30000 рублей и лишен права управлять транспортными средствами на срок 1,5 года.

Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь преступил закон, управляя принадлежащим ему автомобилем.

Возбужденное в отношении задержанного уголовное дело было направлено в суд.

Водителю определено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, преступник лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО