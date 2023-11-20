Сызранские транспортные полицейские изъяли наркотик у пассажира поезда

85

При сопровождении пассажирского поезда сообщением «Белгород - Новосибирск» после отправления от ст. Сызрань-1 сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, который, увидев полицейских, заметно занервничал, чем и привлек внимание правоохранителей.

В ходе осмотра личных вещей пассажира в поясной сумке было обнаружено и изъято рассыпанное вещество - «каннабис».

Правонарушителем оказался житель Тамбовской области 2004 года рождения, ехавший в Самару. Молодой человек пояснил, что данный наркотик он нарвал и хранил для личного употребления.

По данному факту он привлечен к административной ответственности.

Решением судьи Сызранского мирового суда ему назначено наказание в виде административных штрафов на общую сумму 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте