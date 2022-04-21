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Судебные приставы приостановили работу эстакады налива серной кислоты в Тольятти

21 апреля 2022 17:46
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За нарушение требований промышленной безопасности.

За нарушение требований промышленной безопасности судебные приставы Тольятти опечатали железнодорожную эстакаду налива серной кислоты на одном из производств города. 

Сотрудниками Ростехнадзора было установлено, что работники одного из предприятий в нарушение требований промышленной безопасности не провели экспертизу опасного производственного объекта, на котором ранее была допущена утечка ядовитого вещества.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности железнодорожной эстакады склада серной кислоты на 14 суток. Соответствующий исполнительный документ направлен на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района Тольятти. 

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту нахождения объекта.  Железнодорожная эстакада опечатана. Деятельность объекта приостановлена на 14 суток. Руководитель предприятия предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФССП России по Самарской области

 

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