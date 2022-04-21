Судебные приставы приостановили работу эстакады налива серной кислоты в Тольятти

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За нарушение требований промышленной безопасности судебные приставы Тольятти опечатали железнодорожную эстакаду налива серной кислоты на одном из производств города.

Сотрудниками Ростехнадзора было установлено, что работники одного из предприятий в нарушение требований промышленной безопасности не провели экспертизу опасного производственного объекта, на котором ранее была допущена утечка ядовитого вещества.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности железнодорожной эстакады склада серной кислоты на 14 суток. Соответствующий исполнительный документ направлен на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района Тольятти.

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту нахождения объекта. Железнодорожная эстакада опечатана. Деятельность объекта приостановлена на 14 суток. Руководитель предприятия предупрежден об ответственности в случае незаконного возобновления работы, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Самарской области