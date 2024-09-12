Судебные приставы приостановили деятельность одного из самарских ресторанов на 45 суток

293

Жители Самары пожаловались в надзорный орган на расположенный на первом этаже их дома ресторан. По словам жителей многоэтажки, от вентиляционного и промышленного оборудования, расположенного на фасаде, крыше и в подвале дома, исходит сильный шум. В ходе проведения проверки соблюдения требований СанПиН специалистами было установлено, что в ночной время звуки, исходящие от оборудования, превышают в квартирах гигиеническую норму на 13,71 дБА, что неблагоприятно сказывается на проживающих.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать ресторан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 45 суток. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель незамедлительного выехал по месту нахождения должника-организации. Вручив руководству ресторана требования об исполнении решения суда, Сотрудник Службы опечатал все двери, ведущие в помещение. Деятельность ресторана приостановлена.

Соблюдение требований постановления суда остается на контроле судебных приставов.

Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области