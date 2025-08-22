Судебные приставы помогли самарчанке вернуть часть земельного участка, «захваченного» соседкой 

151

Судебные приставы Промышленного района Самары помогли жительнице вернуть часть земельного участка, «захваченного» соседкой после установки забора.

Самарчанка обратилась в суд с исковым требованием обязать свою соседку перенести забор. Согласно заключению кадастрового инженера садовое ограждение заступает на ее участок. Женщина высказала соседке свое недовольство, но та перемещать ограждение не стала. В итоге спор пришлось решать в суде.

Суд удовлетворил исковые требования владелицы соседнего участка и обязал женщину перенести забор в положенное место.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должницу с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными затратами, должница решила исполнить судебное решение и самостоятельно перенести забор на законное место, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области