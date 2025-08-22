Я нашел ошибку
Главные новости:
Запатентованное изобретение помогает восстанавливать нормальное кровоснабжение.
Самарский бренд дыхательных тренажеров вошел в число лучших в России
Сотрудники отделения экономической безопасности Сызрани задокументировали факт сбыта контрафактного программного обеспечения.
В Сызрани в суд направлено уголовное дело о нарушении авторских прав
Главная цель проекта – создание условий для увеличения доходности и инвестиционной привлекательности туризма в российских регионах.
Губерния вошла в программу развития выездного туризма «Открой твою Россию»
Сотрудничество поможет владельцам и руководителям российских компаний лучше понимать цифровые угрозы и формировать культуру кибербезопасности.
Билайн и Кибердом будут совместно развивать цифровую грамотность малого и среднего бизнеса 
Аграрии Самарской области все чаще применяют современные технологии, включая использование беспилотных летательных аппаратов. 
Участник программы «Школа героев» ознакомился с агротехнологиями в одном из хозяйств Самарской области
Студентки самарских вузов подготовили свои яркие творческие выступления, среди которых песни, танцы, русские народные сказки и театральная постановка.  
Студенты Самарской области и КНР встретилась в Чунцине на X Российско-китайском молодежном форуме «Волга-Янцзы»
В океанариуме можно понаблюдать за взрослыми и молодыми особями - всего их теперь тринадцать.
В “Самарском океанариуме” снова акулье прибавление: в выходные пройдут бесплатные “Зубастые лекции” 
Арт-проект «Тенора XXI века».
Самарская филармония: открытие 85-го концертного сезона
В Самаре начали раздавать ленты в цветах российского триколора
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: на площади Куйбышева выступят певица Юлианна Караулова, группы PIZZA и «Катюша»
Судебные приставы помогли самарчанке вернуть часть земельного участка, «захваченного» соседкой 

22 августа 2025 09:43
151
Самарчанка обратилась в суд с исковым требованием обязать свою соседку перенести забор.

Судебные приставы Промышленного района Самары помогли жительнице вернуть часть земельного участка, «захваченного» соседкой после установки забора.

Самарчанка обратилась в суд с исковым требованием обязать свою соседку перенести забор. Согласно заключению кадастрового инженера садовое ограждение заступает на ее участок. Женщина высказала соседке свое недовольство, но та перемещать ограждение не стала. В итоге спор пришлось решать в суде.

Суд удовлетворил исковые требования владелицы соседнего участка и обязал женщину перенести забор в положенное место.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Сотрудник органов принудительного исполнения ознакомил должницу с материалами исполнительного производства и установил срок для добровольного исполнения решения суда. За его игнорирование судебным приставом в отношении должницы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с дополнительными затратами, должница решила исполнить судебное решение и самостоятельно перенести забор на законное место, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области. 

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

