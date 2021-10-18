Суд вынес приговор бывшему сотруднику ФГУП "АГА", отвечавшему за безопасность авиапассажиров

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В УФСБ России по Самарской области сообщили о приговоре Головинского районного суда Москвы сотруднику ФГУП "АГА" (администрация гражданских аэропортов). Мужчина не досмотрел за исполнением строительства объектов безопасности.

Как рассказали в ведомстве, начальник отдела по реализации проектов обеспечения транспортной безопасности в ФГУП "АГА" (администрация гражданских аэропортов) Сергей Белкин был приговорён к штрафу.



Принимая работу у подрядчиков на одном из объектов, он не убедился в качестве работ. Также Белкин оплатил контракт, не сверив суммы. И, как оказалось, многие цифры в смете не соответствовали действительности. В результате федеральному бюджету нанесен ущерб на сумму более 6 млн рублей.



Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").



10 сентября 2021 года Головинским районным судом Москвы обвиняемый был признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, пишет sova.info.

Фото из открытых источников