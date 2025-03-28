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Суд вернул Долиной, пострадавшей от аферистов, квартиру в Москве

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной. В удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано", — говорится в материале.

Фото: pxhere.com