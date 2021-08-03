Суд в Санкт-Петербурге отказал в регистрации сменившего пол отца двоих детей в качестве матери

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Суд в Санкт-Петербурге отказался обязать ЗАГС зарегистрировать сменившего пол отца двоих детей, супруга которого умерла, в качестве матери. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, передает ТАСС.

"Районный суд указал, что интересы детей превыше всего. Матерью была реальная, существующая женщина, заменить ее в свидетельствах о рождении невозможно. Каждый ребенок имеет право знать своих биологических родителей и семейную (генетическую) историю, право на получение достоверной информации о личности родителей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина после смерти своей жены сменил пол и получил новые документы. Однако затем он столкнулся с проблемой, что ему везде приходилось показывать документы, подтверждающие статус родителя. Процесс был неудобным, так как приходилось раскрывать подробности личной жизни, и сменивший пол мужчина решил перерегистрироваться в качестве матери, для чего потребовал у ЗАГСа поставить в свидетельствах о рождении детей прочерк в графе "отец", однако получил отказ.

После этого в суд был направлен иск, однако судья решил, что дети имеют право знать о реальной судьбе своей матери, а также указал, что сохранять медицинскую тайну и персональные данные недопустимо за счет детей.

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