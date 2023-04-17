Суд приговорил Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам колонии

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Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу* (признан в России иноагентом) по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии, передает корреспондент РИА Новости из суда.

"Путем частичного сложения окончательно назначить обвиняемому Владимиру Кара-Мурзе* наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима", — огласила приговор судебная коллегия.

Именно столько запрашивал прокурор. Кроме того, политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.

Слушания проходили в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за грифа "секретно". В одно производство объединены три дела. Расследование вел Следственный комитет. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров, это первый случай, когда дело о госизмене ведет СК, а не ФСБ.

Сторона защиты намерена подать апелляцию, сообщила ТАСС адвокат осужденного Мария Эйсмонт. "Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его", - сказала она.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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