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Суд приговорил депутата Рашкина к трем годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте

22 апреля 2022 20:53
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Также депутата Госдумы лишили права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года.

Калининский районный суд приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трем годам лишения свободы условно по уголовному делу о незаконной охоте. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда в пятницу после оглашения приговора, передает ТАСС.

"Три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на два года", - сказали в суде. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, второму фигуранту дела - уроженцу Саратова Александру Гношеву - назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Представитель гособвинения Алексей Иванов заявил, что Рашкин вину не признал. "Приговором суда Рашкин <...> признан виновным в совершении преступления. <...> Фактически, давая показания в судебном заседании, Рашкин пояснял, что имел право заниматься охотой, думал, что имеется такое разрешение. Поэтому, фактически вину он не признал", - сказал прокурор. Он добавил, что второй подсудимый - Александр Гношев - также признан виновным. Ему был назначен штраф в размере 500 тыс. рублей, а также ему запретили охотиться на один год. "Разница [в приговорах] объясняется степенью участия каждого из них в совершении преступления. Рашкин, как установил суд, осуществил выслеживание лося, он его добыл, то есть застрелил, после чего попросил Гношева разделать тушу лося и перевезти", - сказал Иванов, добавив, что разделка и перевозка входит в определение охоты.

"Я предчувствовал такое решение. <...> Я не согласен с решением Калининского районного суд, поэтому уже подал апелляционную жалобу. В апелляционной жалобе я написал, что прошу решение суда изменить. Я настаиваю и буду настаивать, чтобы ограничились досудебным рассмотрением и штрафом", - сказал сам депутат. Рашкин добавил, что даже в случае лишения мандата продолжит работать в партии.

Ранее адвокат депутата Константин Лазарев сообщил журналистам, что заранее принес проект апелляционной жалобы. Он полагал, что суд встанет на сторону обвинения в этом деле.

Следственный комитет предъявил депутату обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре прошлого года принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.

 

Фото:    pixabay

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