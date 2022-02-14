Суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk к 14 годам колонии строгого режима

148

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Константина Козловского признать виновным <…> и путем частичного сложения назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - сказала судья.

Константин Козловский перед началом заседания суда заявил журналистам, что, по его мнению, дело сфабриковано, а в обвинительном заключении имеются нестыковки. В ходе выступления с последним словом он говорил, что выполнял задания курировавших его силовиков, в том числе касавшиеся вмешательства в избирательную кампанию в США. Однако, по данным источника ТАСС, в ходе следствия связь группировки с ФСБ не установлена, а проведенные экспертизы не нашли на изъятой у хакеров технике следов атак на правительство США.

Остальные участники хакерской группировки Lurk получили от пяти лет и одного месяца колонии общего режима до 13 лет колонии строгого режима. Как сообщает корреспондент ТАСС, самые большие сроки получили фигуранты, которые, согласно приговору, занимали координирующие и руководящие должности в группировке: Игорь Попов - 13 лет колонии строгого режима, Геннадий Кобыльский - 12,5 года колонии строгого режима. Меньше всего - пять лет и один месяц колонии общего режима - получил Дмитрий Силкин, который вышел из группировки и в части инкриминируемых остальным фигурантам преступлений не участвовал.

Также четыре человека получили девять лет колонии общего режима, восемь человек - восемь лет общего режима, один - восемь лет и семь месяцев, двое - семь лет и девять месяцев. Георгий Кобыльский получил пять лет и шесть месяцев, после чего устроил скандал, из-за чего его вывели из суда. Еще одной фигурантке - Валентине Рякиной - отсрочили отбывание наказания (пять лет и шесть месяцев) до достижения ребенка совершеннолетия. Всего приговор вынесен 21 участнику группировки, еще один скрывается и находится в розыске.

Фигуранты обвиняются в том, что путем распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иным крупным компаниям и совершили хищения на сумму 1,264 млрд рублей.

В зависимости от роли каждого 21 подсудимому инкриминируется ч. 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, совершенное группой лиц"), ст. 210 УК РФ ("Организация либо участие в преступном сообществе"), ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"), ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Согласно приговору, группировка делилась на разработчиков и тестировщиков вредоносного ПО, людей, который занимались непосредственно взломом и "заражением" компьютерных сетей компаний, и тех, кто занимался обналичиванием украденных средств.

Фото: Алексей Гаврелюк/ТАСС