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Студента МГУ арестовали на десять суток из-за названия созданной им сети Wi-Fi

9 марта 2024 19:33
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В случае повторного нарушения студенту может грозить уголовное дело.

Никулинский суд Москвы арестовал на десять суток студента МГУ Олега Тарасова из-за названия созданной им сети Wi-Fi, следует из базы суда, передает РБК.

По данным инстанции, при помощи названия сети он демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».

Тарасова признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и конфисковали Wi-Fi роутер. В случае повторного нарушения студенту может грозить уголовное дело.

 

Фото:   freepik.com

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