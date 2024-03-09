Студента МГУ арестовали на десять суток из-за названия созданной им сети Wi-Fi

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Никулинский суд Москвы арестовал на десять суток студента МГУ Олега Тарасова из-за названия созданной им сети Wi-Fi, следует из базы суда, передает РБК.



По данным инстанции, при помощи названия сети он демонстрировал неограниченному числу лиц лозунг «с целью пропаганды идеологии украинских националистов».



Тарасова признали виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и конфисковали Wi-Fi роутер. В случае повторного нарушения студенту может грозить уголовное дело.

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