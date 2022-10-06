Я нашел ошибку
Главные новости:
Возведение клинико-диагностического отделения Красноярской больницы началось в июне этого года.
Армен Бенян проконтролировал обновление медицинской инфраструктуры в Красноярском районе
Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области».
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с работодателями региона
Павел Дуров в очередной раз раскритиковал WhatsApp за проблемы в системе безопасности мессенджера.
Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить полный доступ ко всем данным на смартфонах с установленным WhatsApp
В ходе церемонии награждения почетные грамоты Губернатора Самарской области вручены 7 работникам ОДК-Кузнецов.
Дмитрий Азаров наградил работников ОДК-Кузнецов
Экскурсию в музей «Самара Космическая» для воспитанников центра «Иволга» организовали активисты федерального проекта «Крепкая семья».
Воспитанников  «Иволги» отправили в «Самару Космическую»
В остановленном сотрудниками Самарской таможни автомобиле перевозились товары народного потребления.
Среди товаров народного потребления самарские таможенники выявили 8 кг сильнодействующего вещества
Сегодня на заводе трудятся более 32 000 человек. Новые задачи требуют расширения штата сотрудников.
Автомарафон «АВТОВАЗ рулит!» продолжает движение
Самарский регион представили 231 спортсмен. В копилке сборной: 10 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей.
Самарская область вошла в топ-8 регионов по итогам Спартакиады сильнейших
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.4
0.61
EUR 58.06
1.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Среди товаров народного потребления самарские таможенники выявили 8 кг сильнодействующего вещества

6 октября 2022 17:54
144
В остановленном сотрудниками Самарской таможни автомобиле перевозились товары народного потребления.

Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни в грузовом автотранспортном средстве среди других товаров было выявлено около 8 кг препарата, содержащего сильнодействующее вещество – прегабалин.

В остановленном сотрудниками Самарской таможни автомобиле перевозились товары народного потребления. В рамках проведения таможенного досмотра среди прочих товаров народного потребления была обнаружена картонная коробка с товаром в виде кристаллического вещества белого цвета. По документам товар направлялся из Республики Казахстан в Московскую область.

Экспертизой было установлено, что под видом кристаллического вещества перемещается прегабалин, включенный в Список сильнодействующих веществ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007г. №964 [7] и полностью является сильнодействующим веществом. Масса представленного на исследование образца, содержащего сильнодействующее вещество прегабалин, составила 7996,2 г.

Как отметил начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков №1 Самарской таможни Денис Мясоедов: «По данному факту усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а именно незаконное перемещение сильнодействующих веществ через Государственную границу Российской Федерации с Государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС».

Материалы по данному делу переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте для принятия решения, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

 

Фото:    пресс-служба Самарской таможни

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
6 октября 2022  12:46
Почти половина абонентов-юридических лиц «РКС-Самара» перешли в свой Личный кабинет
229
в Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
6 октября 2022  11:05
В Самаре 8 октября перекроют перекресток Полевой и Ново-Садовой
234
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
6 октября 2022  10:20
Карта жителя Самарской области стала лидером народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
264
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
6 октября 2022  09:25
«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей
249
Искреннюю благодарность глава региона выразил добровольцам 15-го добровольческого отряда «Ермак» (БАРС). Указом Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
5 октября 2022  14:35
«В эти исторические дни вы являетесь маяками, примером высокого служения Родине, людям», - губернатор Дмитрий Азаров вручил заслуженные награды землякам
1800
Весь список