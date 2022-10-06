Среди товаров народного потребления самарские таможенники выявили 8 кг сильнодействующего вещества

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Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни в грузовом автотранспортном средстве среди других товаров было выявлено около 8 кг препарата, содержащего сильнодействующее вещество – прегабалин.

В остановленном сотрудниками Самарской таможни автомобиле перевозились товары народного потребления. В рамках проведения таможенного досмотра среди прочих товаров народного потребления была обнаружена картонная коробка с товаром в виде кристаллического вещества белого цвета. По документам товар направлялся из Республики Казахстан в Московскую область.

Экспертизой было установлено, что под видом кристаллического вещества перемещается прегабалин, включенный в Список сильнодействующих веществ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007г. №964 [7] и полностью является сильнодействующим веществом. Масса представленного на исследование образца, содержащего сильнодействующее вещество прегабалин, составила 7996,2 г.

Как отметил начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков №1 Самарской таможни Денис Мясоедов: «По данному факту усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а именно незаконное перемещение сильнодействующих веществ через Государственную границу Российской Федерации с Государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕАЭС».

Материалы по данному делу переданы в Средневолжское ЛУ МВД России на транспорте для принятия решения, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни