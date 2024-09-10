Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 пресекли попытку доставки наркотических средств на режимную территорию

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В ходе досмотра передачи для осужденного было обнаружено и изъято порошкообразное вещество серо-белого цвета, спрятанное ухищренным способ в карамельных конфетах.

По результатам экспертизы было установлено, что данное вещество является метадоном массой 1, 37 грамм.

Напоминаем, что сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в следственном изоляторе или исправительном учреждении, влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет в соответствии с ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО