Базовый доход - регулярные выплаты гражданам со стороны государства вне зависимости от занятости, уровня дохода и социального положения.
В Госдуме предложили ввести базовый доход
Существует пять вариантов мер поддержки.
В Самарской области действуют меры поддержки, помогающие закрепить молодых специалистов на предприятиях
В связи с этим с 13 по 26 августа приостановят горячее водоснабжение в ряде жилых домов и организаций.
В Самаре отремонтируют теплосети от Центральной отопительной котельной
В Самарской области продолжается приемная кампания в профессиональные образовательные организации.
Участники СВО региона могут получить второе среднее профессиональное образование
Валовой сбор зерна превысил показатели прошлого года на аналогичную дату.
В губернии убрано 53% от общей площади посевов зерновых и зернобобовых культур
Цель диктанта — показать значимость сельского хозяйства, уверены в "Единой России".
Самарцы впервые напишут Агродиктант вместе со всей страной
По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде
Участниками стали 939 человек из 81 региона страны.
Самарская область отмечена на Всероссийском форуме «Цифровая эволюция» за вклад в повышение цифровой грамотности 
Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде

12 августа 2025 17:30
129
По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

В рамках оперативно-профилактической операции «Паутина» сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда № 14 сообщением «Москва – Челябинск» выявили 40-летнего жителя Самарской области, перевозившего запрещённые вещества. 

В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира с татуировкой на руке, содержащей изображения цветов и растения, внешне схожего с запрещенной к обороту наркотической культурой. В ходе личного досмотра в левом кармане шорт был обнаружен и изъят пакет со смыкающейся горловиной, внутри которого находился отрезок бумаги размером 1х0,5 см, пропитанный психотропными веществами. Признаки употребления наркотических средств у гражданина выявлены не были. 

На вопросы правоохранителей мужчина ответил, что данный пакет с отрезком бумаги он нашел в кафе «Бургер Кинг» возле железнодорожного вокзала Москва–Казанская. Гражданин понял, что бумага может содержать наркотические средства, и оставил себе для личного употребления без цели сбыта.

По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятый отрезок бумаги, похожий на марку, представляет собой смесь наркотических средств и бумаги массой 0,0166 грамма, что составляет крупный размер. 

По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс – служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс – службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

