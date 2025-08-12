Сотрудниками Сызранского ЛО МВД России на транспорте пресечен факт незаконного оборота наркотиков  в пассажирском поезде

129

В рамках оперативно-профилактической операции «Паутина» сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте при сопровождении пассажирского поезда № 14 сообщением «Москва – Челябинск» выявили 40-летнего жителя Самарской области, перевозившего запрещённые вещества.

В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира с татуировкой на руке, содержащей изображения цветов и растения, внешне схожего с запрещенной к обороту наркотической культурой. В ходе личного досмотра в левом кармане шорт был обнаружен и изъят пакет со смыкающейся горловиной, внутри которого находился отрезок бумаги размером 1х0,5 см, пропитанный психотропными веществами. Признаки употребления наркотических средств у гражданина выявлены не были.

На вопросы правоохранителей мужчина ответил, что данный пакет с отрезком бумаги он нашел в кафе «Бургер Кинг» возле железнодорожного вокзала Москва–Казанская. Гражданин понял, что бумага может содержать наркотические средства, и оставил себе для личного употребления без цели сбыта.

По результатам проведенного исследования было установлено, что изъятый отрезок бумаги, похожий на марку, представляет собой смесь наркотических средств и бумаги массой 0,0166 грамма, что составляет крупный размер.

По данному факту следственным отделением Сызранского ЛО МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс – служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс – службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте