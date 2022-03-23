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Следователи возбудили уголовное дело после убийства в Нижнем Новгороде семьи из четырех человек, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, передает ТАСС.

"Следователи СК России по Нижегородской области выехали на место происшествия и возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, убиты мужчина в возрасте 43 лет, его 41-летняя жена и дети в возрасте 10 и четырех лет.

На место происшествия выехал руководитель регионального управления СК Айрат Ахметшин, привлечены опытные следователи и криминалисты, оперативные сотрудники полиции. Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Ранее в прокуратуре региона сообщили, что в квартире многоэтажного дома на улице Минина обнаружены тела четырех человек с ножевыми ранениями. На месте ЧП находится прокурор региона Андрей Травкин.

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области