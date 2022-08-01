Следователи и медики не обнаружили криминальной составляющей в смерти Юрия Шатунова

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Сотрудники Следственного комитета (СК) России и медики не обнаружили криминальной составляющей в смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил «Известиям» знакомый с ходом разбирательства источник.

Как он отметил, предварительной причиной смерти артиста медики назвали инфаркт. Но без заключения эксперта следователь не может вынести постановление об отказе в возбуждения уголовного дела.

«Грубо говоря, остановку сердца может вызвать, например, сильный токсин, поэтому нужно было дождаться результатов исследований», — объяснил источник.

По его словам, в заключении судебно-медицинских экспертов причиной смерти Шатунова назван острый инфаркт с разрушением стенок миокарда сразу в двух местах.

«Шансов спасти его не было», — подчеркнул источник, добавив, что токсикологических веществ выявлено не было.

Ранее в понедельник в Москве на Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову, на 40-й день после смерти певца. Почтить память артиста прибыли сотни человек.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев/ "Известия"