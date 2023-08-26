Скрывающегося от уплаты налогов самарца выдала его страсть к социальным сетям

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В Самаре в отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности в размере 117 тысяч рублей. Мужчина был ознакомлен с процессуальными документами и предупрежден о применении мер принудительного характера в случае игнорирования оплаты многотысячного долга.

Установив имущественное положение мужчины, начальник отделения вынес постановление о розыске автотранспортного средства должника и направил его в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств и розыску. Сотрудниками было заведено розыскное дело.

На протяжении нескольких месяцев должнику успешно удавалось скрываться от судебных приставов, но страсть к социальным сетям заставила его выложить очередное видео со своей «Toyota». В результате судебные приставы, осуществляющие розыск, установили, где находится иномарка.

Оказалось, что должник от снятия контента для своего аккаунта не удержался, так как нашел для своей «красавицы» нового владельца, которому, правда, забыл сказать о наложенных на нее ограничениях. В результате о запрете на снятие и постановки транспортного средства на учет новый владелец узнал от судебных приставов, которые приехали на место для составления акта описи и ареста автомобиля. Покупателю они посоветовали на будущее проверять автомобиль на возможные ограничения, а иномарку отправили на специализированную стоянку.

На следующий же день долг по налогам был полностью погашен, а транспортное средство возвращено хозяину.

В результате страсть должника к «сторис» помогла взыскать задолженность по налогам, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области