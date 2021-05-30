Скончался раненый при задержании в Новосибирской области 19-летний парень

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После смерти раненого при задержании молодого человека сотруднику ДПС предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.

"В связи со смертью потерпевшего следствием принято решение о переквалификации действий обвиняемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности", - сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области.

"28 мая в вечернее время инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент сотрудникам ДПС начал воспрепятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет ...непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы", - пояснили в ведомсте.

Фото: СК по Новосибирской области