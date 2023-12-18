СК возбудил уголовное дело против писателя Бориса Акунина*

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Уголовное дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма возбуждено против писателя Бориса Акунина*, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении Григория Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*. Он подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации (ст.205.2, ст.207.3 УК РФ). Следствие планирует объявить Чхартишвили* в розыск", - сказали в ведомстве.

Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента