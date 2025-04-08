Я нашел ошибку
Главные новости:
Следователем СК организована проверка.
В самарской школе девочка распылила перцовый баллончик
Возбуждено уголовное дело.
Тольяттинка  погибла в результате некачественного капитального ремонта 
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
СК проводит проверку по факту противоправных действий подростков у мемориала воинской славы в Чапаевске
Вячеслав Коновалов на своей странице ВКонтакте провел прямой эфир с жителями и презентовал программу развития на 2025 год.
Глава Красноглинского района ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Начиная с 7 апреля в адрес ресурсоснабжающей организации стала поступать информация от горожан об отключении отопления в жилых домах.
УК Куйбышевского района Самары не выполнили рекомендаций «ЭнергосбыТ Плюс» перед температурными испытаниями
Особое внимание уделят общественным пространствам, благоустроенным в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Месячник благоустройства в губернии завершится Всероссийским субботником
 НКО и минздрав вместе за здоровый образ жизни: помощь общественных организаций в профилактике заболеваний. 
В минздраве СО прошел круглый стол, посвященный Всемирному Дню здоровья
Его главная цель - создание кадрового резерва из числа молодых и талантливых соискателей для последующего трудоустройства в налоговые органы.
УФНС СО проводит обучающий проект «Команда будущего»
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.19
1.91
EUR 94.77
1.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
«Чистый город»: 12 апреля в Сквере Мичурина состоится субботник 
Для юных самарцев в музее "Заварка" пройдет мастер-класс от мастерской «Столярник»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

СК проводит проверку по факту противоправных действий подростков у мемориала воинской славы в Чапаевске

8 апреля 2025 18:32
99
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации с видеоматериалами на которых несовершеннолетние совершают противоправные действия у памятника в городе Чапаевске.

Как передает СОВА, горожанка написала, что сделала замечание подросткам, которые стояли на звезде мемориала воинской славы в Чапаевке, однако они проигнорировали ее реплику. В публикации сообщается, что девочка стоит за Вечным огнем и водит над ним руками. Второй стоит рядом.

По данному факту следственным отделом Чапаевска организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
228
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
683
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
408
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
355
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
7 апреля 2025  09:52
Глава Самары посетил ряд соцобъектов Куйбышевского района
326
Весь список