СК проводит проверку по факту противоправных действий подростков у мемориала воинской славы в Чапаевске

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В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации с видеоматериалами на которых несовершеннолетние совершают противоправные действия у памятника в городе Чапаевске.

Как передает СОВА, горожанка написала, что сделала замечание подросткам, которые стояли на звезде мемориала воинской славы в Чапаевке, однако они проигнорировали ее реплику. В публикации сообщается, что девочка стоит за Вечным огнем и водит над ним руками. Второй стоит рядом.

По данному факту следственным отделом Чапаевска организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.