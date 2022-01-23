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СК подготовит предложения по совершенствованию законодательства после гибели людей от нападения собак

23 января 2022 21:37
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В ведомстве заявили, что эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники попросту ее игнорируют.

Фото:   Артем Геодакян/ТАСС

Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК, передает ТАСС.

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"В связи с очередным случаем гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата проанализировать аналогичные происшествия в разных регионах и проработать предложения по усовершенствованию действующего законодательства с целью повышения безопасности населения и исключения таких фактов", - говорится в сообщении.

В СК пояснили, что в предложениях должны быть учтены как эффективные и практически реализуемые механизмы предупреждения подобных трагедий, так и система контроля за исполнением должностными лицами в регионах обязанностей в этой сфере с определением пределов ответственности, в том числе уголовной, для должностных лиц, осуществляющих функционал в части обращения с животными. "Результат этой работы будет представлен в установленном порядке руководству страны", - сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что эта проблема не получает должного внимания, а в некоторых субъектах муниципальные чиновники попросту игнорируют ее. "Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне", - сообщили в СК.

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