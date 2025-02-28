Шесть лет проведет в колонии строгого режима наркокурьер, задержанный сотрудниками Госавтоинспекции

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Полицейские пресекли противоправную деятельность гражданина одной из соседних республик и изъяли из незаконного оборота свыше 270 граммов героина.

В марте прошлого года сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Похвистневский», находясь на маршруте патрулирования на автодороге «Самара – Бугуруслан», обратили внимание на припаркованный на обочине автомобиль Kio Rio с включенными аварийными сигналами.

Полицейские остановились, поинтересовались причиной поломки, предложили свою помощь водителю. При этом сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на пассажиров – один из них вел себя нервно, судорожно прижимал к груди рюкзак.

Патрульные в присутствии понятых провели личный досмотр мужчины 2002 года рождения, обнаружили и изъяли пакеты с порошкообразным веществом, электронные весы и сим-карты. Полицейские доложили о задержании в дежурную часть и передали задержанного прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.

Изъятое полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, которое показало, что пассажир перевозил героин массой более 270 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Ранее не судимый гражданин одной из соседних республик пояснил, что предложение о работе курьером получил в Интернете от анонимного работодателя. По указанию куратора мужчина должен был фасовать крупные партии наркотических средств на разовые порции и распространять путем тайников-закладок. Понимая противоправность своих действий, первую и единственную партию запрещенного вещества мужчина забрал из тайника в Новосибирске, откуда на попутном автомобиле направлялся в Самару для дальнейшего сбыта. Довести преступный замысел до конца злоумышленник не сумел, так как на 129 км автодороги «Самара – Бугуруслан», во время вынужденной остановки его задержали сотрудники полиции.

Следственным отделом МО МВД России «Похвистневский» фигуранту вручено обвинительное заключение, уголовное дело расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. На время предварительного расследования по ходатайству органа следствия судом подозреваемый заключен под стражу.

С учетом всех обстоятельств Похвистневский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства собранные сотрудниками полиции для вынесения обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО