Самарцев предупреждают о запрете торговли без разрешения

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Рейды по ликвидации несанкционированной лоточной торговли проводят представители органов местного самоуправления и сотрудники полиции.

За осуществление торговли вне мест, установленных органами местного самоуправления, статьей 6.1 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115 – ГД «Осуществление розничной торговли или оказание бытовых услуг на территории общего пользования вне мест, установленных органами местного самоуправления или органами исполнительной власти Самарской области» предусмотрена административная ответственность.

В соответствии с п. 9 ст. 11.2 Закона № 115 ГД протоколы об административных правонарушениях по указанной статье составляются только должностными лицами административных комиссий органов местного самоуправления.

Согласно действующему законодательству, на территории РФ запрещено осуществлять реализацию товаров, если лицо, организующее продажу, официально не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.

Сотрудниками полиции, при выявлении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации, составляются протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление незаконной предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица».

За 9 месяцев текущего года сотрудниками полиции в отношении нарушителей составлено 3362 административных материала, по 2865 из которых в настоящее время наложено штрафов на общую сумму 1,877 млн. рублей.

Свое обращение об осуществлении незаконной торговли вы можете оставить в соответствующих разделах на официальных сайтах органов местного самоуправления.