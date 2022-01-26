Самарца задержали при получении денег на покупку сертификатов о вакцинации

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Ленинским межрайонным следственным отделом Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1996 года рождения, подозреваемого в совершении преступления по статье "Посредничество во взяточничестве".



28 декабря 2021 года мужчина получил 32 тысяч рублей "за способствование в достижении соглашения с должностными лицами лечебного учреждения о получении сертификатов вакцинации от короновирусной инфекции COVID-19 без фактического осуществления инъекции четырьмя гражданами".

Подозреваемый был задержан на месте происшествия сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области после получения денег.



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Фото: СУ СК СО