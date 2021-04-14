Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Чапаевска  за отмывание преступных денег

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Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы Чапаевска за отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем.

Сотрудниками Самарской таможни установлено, что гражданка К. с 2018 года организовала и осуществляла контрабандное перемещение препаратов, содержащих сильнодействующее вещество сибутрамин, из Республики Киргизия. Полученный товар она сбывала в торговой точке в одном из ТЦ Чапаевска или же через почтовые отправления.

Оперативниками таможни была организована «проверочная закупка». Сделка состоялась в ТЦ Чапаевска, гражданка К. продала препарат «FATZOrb», содержащий сибутрамин, общим весом 15,78 гр.

Девушку задержали с крупной партией запрещенного товара, таблетки для похудения, содержащие сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой более 1,5 кг. В помещении торговой точки оперативниками были изъяты тетради, где велся учет денежных средств от продажи так называемых «бобов». Общая сумма выручки за 2 года по подсчетам могла составить порядка 4 млн рублей.

Вырученные преступным путем деньги девушка решила легализовать путем приобретения имущества, оформив его с целью сокрытия на члена семьи.

В отношении гражданки К. возбуждены уголовные дела.

Собранные материалы уголовных дел переданы по подследственности для производства дальнейшего расследования, передает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни