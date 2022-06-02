Самарского подполковника МВД осудили на 19 лет за убийство 15-летней девочки

122

Вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции № 3 по Советскому району УМВД РФ по городу Самаре Антона Безчетвертева. Он признан виновным по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", сообщает пресс-служба СК РФ.

В связи с повышенным общественным резонансом уголовное дело по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства.

Установлено, что 29 июля 2021 года Безчетвертев, находясь за рулем автомобиля, в поселке Петра Дубрава сбил 15-летнюю школьницу. Пытаясь скрыть ДТП Безчетвертев ножом нанес девочке пять ударов в шею, от которых она скончалась на месте происшествия.

Расследование осложнялось выдвижением обвиняемым версий о непричастности к инкриминируемому деянию, которые в ходе расследования полностью опровергнуты.

Судом ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением специального звания «подполковник полиции».

Фото: СК РФ