Самарскими полицейскими пресечена деятельность по изготовлению фальсифицированной табачной продукции

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Из цеха изъято 260 коробок с сигаретами и более 10 тысяч акцизных марок с признаками подделки.

В ходе осмотра производственно-складского помещения, расположенного в Куйбышевском районе Самары, полицейские обнаружили производственную линию, более 10 000 акцизных марок с признаками подделки и 260 коробок с сигаретами, которые направлены в экспертные учреждения для проведения судебных экспертиз. Данное мероприятие проводилось на основании информации полученной из УФСБ России по Самарской области.

Табачные изделия, по предварительным данным, предназначались для реализации на территории Самарской области.

Возбуждено уголовное дело.

"При производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Самары 1966 года рождения, причастный к совершению указанного преступления. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается", - сообщили в ГУ МВД СО.

Фото: скриншот видео