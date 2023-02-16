Самарский военный суд вынес два приговора по факту самовольного оставления военнослужащими воинской части

116

В настоящее время направлены в суд 11 дел, из них рассмотрены четыре. Осуждены Самарским военным гарнизонным судом два военнослужащих по части 3.1 статьи 337 УК РФ.



За самовольное оставление части или места службы предусмотрена уголовная ответственность по статье 337 УК РФ. Самовольным считается оставление части или места службы военнослужащим без соответствующего разрешения командира (начальника).



Согласно части 2.1 статьи 337 УК РФ самовольное оставление части или места службы, неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Если при этом военнослужащий отсутствовал свыше десяти суток, но не более одного месяца, то по части 3.1 статьи 337 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Свыше одного месяца - от пяти до десяти лет в колонии (ч. 5 ст. 337 УК РФ).



Вопрос об освобождении от уголовной ответственности решается в каждом случае индивидуально в зависимости от всех обстоятельств дела и личности виновного. Решение об освобождении от уголовной ответственности может быть принято на стадии возбуждения уголовного дела, в ходе предварительного следствия или судебного разбирательства.

Фото: ru.freepik.com