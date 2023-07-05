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Самарский суд вынес  обвинительный приговор мужчинам за разбойное нападение на салон сотовой связи

5 июля 2023 14:12
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Мужчины, находясь в Самаре проездом из Уфы в Москву, напали на сотрудника салона сотовой связи.

В Самарской области суд вынес обвинительный приговор жителям Москвы и Уфы, признанным виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Ранее, в марте 2022 года, мужчины, находясь в Самаре проездом из Уфы в Москву, напали на сотрудника салона сотовой связи. Угрожая предметом похожим на гранату, они ворвались в офис, угрозами заставили продавца отдать им все наличные деньги, забрали сотовые телефоны с витрины и скрылись. Сумма ущерба превысила 457 тысяч рублей. 

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В службы и подразделения полиции следователем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Сотрудники уголовного розыска с помощью видеозаписей проследили путь злоумышленников до места, где один из преступников, переодевшись, выкинул свои вещи.  Следователем по изъятой одежде назначена химико-биологическая судебная экспертиза. Исследованный в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области генетический профиль ДНК эксперты занесли в федеральную базу данных.

Оперуполномоченными уголовного розыска проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе составлена и доведена до личного состава территориальных органов внутренних дел Самарской области и соседних регионов, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности ориентировка с описанием подозреваемых и похищенного имущества. Стражами правопорядка  изучены записи с камер видеонаблюдения по путям возможного передвижения подозреваемых и проведены опросы жителей близлежащих домов. Отработаны на причастность лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Проверены места возможного сбыта похищенного. Следователем направлен ряд запросов в организации, проведены иные следственные действия.

В ходе производства расследования поступила информация, что выделенный генетический профиль одного из подозреваемых совпадает с ДНК 34-летнего ранее судимого жителя Москвы.

По месту жительства фигуранта были проведены обыски, в рамках которых обнаружены и изъяты похищенные сотовые телефоны.

В ходе следствия доказана причастность фигурантов уголовного дела к инкриминируемым деяниям. Решения суда они ожидали, находясь под стражей.

Советский районный Самары приговорил подсудимых к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима: москвича 1988 года рождения к 4 годам 11 месяцам, жителя Уфы 1989 года рождения – к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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