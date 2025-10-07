Я нашел ошибку
Главные новости:
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может значительно ухудшить качество жизни.
Врач рассказала о первых симптомах панкреатита
Для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства.
Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 
К открытию библиотеки подготовлены книжные выставки, экспозиция, связанная с историей Волжского отделения КбшЖД, выставки живописи.
В Сызрани открыта пятая модельная библиотека
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.
Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество
Врачи обнаружили в крови рептилии высокую дозу алкоголя. При этом  змеиный яд не оказал на здоровье мужчины никакого действия, поскольку спиртное в организме нейтрализовало его.
Гадюка погибла от алкогольной передозировки после укуса пьяного мужчины в Хорватии
В Самаре ночью +4, +6°С, днем +18, +20°С.
8 октября в регионе без осадков, до +20°С
Участники преодолели дистанции различной протяженностью – от 1 до 50 км.
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Продолжительность экскурсий составит 2 часа.
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество

7 октября 2025 19:33
129
Адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, 3 миллиона рублей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2025 года адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 3 миллиона рублей за содействие в смягчении наказания за совершенное противоправное деяние, не имея реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства. Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигуранта в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

