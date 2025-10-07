Самарский адвокат обвиняется в покушении на мошенничество

129

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2025 года адвокат получил от одного из обвиняемых по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 3 миллиона рублей за содействие в смягчении наказания за совершенное противоправное деяние, не имея реальной возможности и намерения выполнять взятые на себя обязательства. Злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигуранта в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО