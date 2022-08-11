Самарские таможенники выявили фиктивные поставки пшеницы и картофеля заграницу

152

Ежедневно мобильные группы Самарской таможни предотвращают попытки вывоза сахара, пшеницы и продовольственных товаров на границе. За трое суток самарскими таможенниками выявлены несколько фиктивных поставок продовольственных товаров в Республику Казахстан.

Так, в ночь на 9 августа на МАПП «Сагарчин» (Оренбургская область) было остановлено 2 тягача, загруженных пшеницей по 20 тонн каждый. Отправителем товара по документам значился исключенный из ЕГРЮЛ предприниматель. Подобный случай с фиктивным отправителем был выявлен на МАПП «Орск» (Оренбургская область), где два транспортных средства пытались вывезти 40 тонн картофеля.

Кроме того не прекращаются попытки вывоза из России сахара. Сотрудниками мобильной группы Самарской таможни в Оренбургской области за 3 дня было выявлено 7 подобных нарушений. В отношении водителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов на вывоз товаров из Российской Федерации) и назначены штрафы.

Самарская таможня напоминает, что с марта 2022 года действует запрет на вывоз указанных товаров с территории Российской Федерации.

Фото: пресс-служба Самарской таможни