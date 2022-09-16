Самарские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза часов «ROLEX»

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенного контроля на рейсе Дубай – Самара у одного из пассажиров обнаружили золотые часы марки «ROLEX».

Со слов гражданина, часы являются подарком, и их приблизительная стоимость составляет 30 000 долларов США. В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии № 107 воздушным видом транспорта без уплаты таможенных пошлин ввозятся товары для личного пользования, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро. Вследствие чего должностными лицами было принято решение о проведении таможенной экспертизы для определения рыночной стоимости товара.

Согласно заключению эксперта, часы изготовлены из сплава золота 750 пробы со вставкой из сапфирового стекла и инкрустированы бриллиантами. Рыночная стоимость составила порядка 6 млн рублей.

В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, а именно контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото: пресс-служба Самарской таможни