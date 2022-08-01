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Самарские таможенники предотвратили вывоз из России в Казахстан более 220 тонн сахара

1 августа 2022 14:10
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Таможенники остановили для проверки караван из шести большегрузов и двух газелей.

Мобильная группа Самарской таможни пресекла попытку незаконного вывоза из России в Казахстан более 220 тонн сахарного песка.

Таможенники остановили для проверки караван из шести большегрузов и двух газелей в пункте пропуска «Маштаково» и обнаружили в грузовых отсеках и прицепах мешки с сахаром. С 15 марта по 31 августа этого года из России запрещен вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового.

В отношении водителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений) и наложены штрафы. Товар будет возвращен отправителю.

Для усиления контроля за перемещением данного товара с мая 2022 года мобильные группы таможни дислоцируются непосредственно в пунктах пропуска через государственную границу. Благодаря этой работе в июле таможенники предотвратили вывоз в Казахстан более 415 тонн сахара в 45 автомобилях, сообщает пресс-служба Самарской таможни. 

 

Фото:   пресс-служба Самарской таможни

 

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