Самарские таможенники предотвратили вывоз из России более 9 тонн сахара

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Сотрудниками мобильной группы Самарской таможни за сутки были пресечены шесть попыток вывоза в Республику Казахстан сахара. Общий вес выявленного продовольственного товара превысил 9 тонн.

В отношении водителей по всем шести случаям возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы.

Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев отметил:

«Ежедневно на границе мобильными группами Самарской таможни выявляются запрещенные к экспорту товары. Но благодаря организованному взаимодействию таможенной и пограничной служб все попытки незаконного вывоза продукции пресекаются. Хотелось бы еще раз напомнить, что с 15 марта согласно Постановлению Правительства вывоз из России сахара запрещён».

Фото: пресс-служба Самарской таможни