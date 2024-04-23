Самарские таможенники передали два конфискованных автомобиля на нужды СВО

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Самарские таможенники безвозмездно передали два легковых транспортных средства, конфискованных по решениям суда, для обеспечения потребностей участников специальной военной операции.

Сотрудниками таможни были выявлены нарушения в отношении ранее ввезённых на территорию Российской Федерации автомобилей NISSANSKYLINE и TOYOTA ALPHARD. Временно ввезенные транспортные средства находились в фактическом владении и пользовании лиц, не осуществлявших их непосредственный ввоз, что является нарушением таможенного законодательства.

Передача автомобилей проводилась при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни