Самарские таможенники не допустили вывоз из России 30 тонн сахара

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В районе МАПП «Маштаково» сотрудниками мобильной группы Самарской таможни были остановлены 3 автомобиля, следовавших в Казахстан. В грузовых отсеках автомобилей среди прочего товара были обнаружены мешки с сахаром. Всего из России пытались вывезти 30 тонн сахара-песка, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

В отношении водителей возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов на вывоз товаров из Российской Федерации) и назначены штрафы.

Заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев отметил:

«Отмечается увеличение случаев нарушений запрета на вывоз сахара из России. Сегодня также в Оренбургской области повторно был остановлен водитель, ранее привлекавшийся за это правонарушение, но и во второй раз ему не удалось вывезти сахар. Часто, зная о запрете, водители пытаются всячески спрятать запрещенные к вывозу товары. Однако слаженная работа государственных органов нацелена на выявление и пресечение подобных ситуаций. Товар возвращается отправителям, а нарушители несут наказание».

Фото: пресс-служба Самарской таможни