Главные новости:
 Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства.
Вячеслав Федорищев сообщил о выделении Самарской области 8,6 млрд рублей из федерального бюджета
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.
В Самаре почтили память жертв теракта, который произошел в Беслане 21 год назад
Фестиваль фитнеса в Самаре объединил более 1000 участников и стал финальным летним событием проекта «Самара в движении».
Фестиваль фитнеса завершил цикл летних мероприятий проекта «Самара в движении»
Потребовалась помощь спасателей.
На базе отдыха «Каскад» мужчина получил травму ноги при падении с 6-метровой высоты 6 метров
Было изъято игровое оборудование.
Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.
4 сентября в регионе местами кратковременный дождь, возможна гроза до +21°С
СамАрт откроет сезон 4 сентября премьерой Дениса Хусниярова - спектаклем «Товар любовь».
Самарский ТЮЗ «СамАрт» открывает 95-й театральный сезон
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность

3 сентября 2025 18:31
121
Было изъято игровое оборудование.

В Самаре мужчина признан виновным по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.
 
Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
 
Установлено, что в ноябре 2025 года мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, осуществлял в нежилом помещении, расположенном в Советском районе Самары, незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. Противоправная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в апреле 2025 года.
 
В рамках расследования уголовного дела следователями следственного управления было изъято игровое оборудование, проведен комплекс экспертиз, а также собраны иные доказательства виновности осужденного.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства.

 

Фото:   пресс-служба УФСБ России по Самарской области

 

Теги: Самара Уголовное дело

