Самарец заплатит штраф за незаконную игорную деятельность

В Самаре мужчина признан виновным по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр", сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



Уголовное дело было возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.



Установлено, что в ноябре 2025 года мужчина, ранее судимый за совершение аналогичного преступления, осуществлял в нежилом помещении, расположенном в Советском районе Самары, незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования. Противоправная деятельность осужденного была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области в апреле 2025 года.



В рамках расследования уголовного дела следователями следственного управления было изъято игровое оборудование, проведен комплекс экспертиз, а также собраны иные доказательства виновности осужденного.

Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области