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Самарец заключен под стражу по подозрению в убийстве своего знакомого

29 октября 2022 15:08
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Мужчина обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Мужчина обвиняется в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

22 октября 2022 года около одного из жилых домов по Заводскому шоссе, было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний самарец. Следователи установили, что в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Погибший получил множество ударов в область расположения жизненно важных органов. 

Обвиняемый в совершении преступления был задержан. В настоящее мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

Фото:   СУ СКР СО

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