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Самарец забил лопатой до смерти свою знакомую

24 декабря 2024 21:51
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Мужчина заключен под стражу.

По версии следствия, 19 декабря 2024 года обвиняемый вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки в нежилом строении, расположенном в поселке Управленческий Красноглинского района. В какой-то момент между ним и присутствующей там же женщиной произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес ей множественные удары ногами и лопатой по голове и туловищу. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Мужчина заключен под стражу. В ходе следствия проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

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