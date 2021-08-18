Самарец за  организацию и проведение азартных игр пойдет под суд

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр.

"В феврале 2021 года обвиняемый оборудовал заранее арендованное нежилое помещение, расположенное по улице Стара-Загора Самары, игровым оборудованием с подключенным программным обеспечением, необходимым для проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Координацию деятельности по проведению азартных игр с использованием игрового оборудования обвиняемый осуществлял лично", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками ГУ МВД СО.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО