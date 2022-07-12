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Самарец за кражу велосипеда проведет более двух лет в колонии

12 июля 2022 14:49
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Оперативники установили подозреваемого по характерным татуировкам на руке.

Оперативники установили подозреваемого по характерным татуировкам на руке.

В ОВД за помощью обратился мужчина, проживающий в одном из домов на улице Физкультурной. Заявитель рассказал, что обнаружил пропажу  велосипеда стоимостью 14 700 рублей, который хранился  в подъезде дома на 9 этаже.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

При просмотре изъятой видеозаписи полицейские увидели, как мужчина в тёмной майке и шортах с характерными татуировками на руке заходит в лифт на 9 этаже с похищенным велосипедом, после чего выходит из подъезда скрывается в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска, рассмотрев татуировки злоумышленника, сразу же узнали в нем своего подучетного - ранее неоднократно судимого за совершение краж жителя Самары.

Мужчину задержали. Он признался в совершении преступления и рассказал, что продал велосипед незнакомому мужчине за 3 000 рублей, вырученные деньги потратил на личные нужды.

С учетом неотбытого условного срока за совершение имущественного преступления в Железнодорожном районе, самарцу определено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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