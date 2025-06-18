Самарец в пьяной ссоре ударил ножом знакомого 

107

Следователем следственного отдела по Кировскому району города Самары возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По версии следствия, 17 июня подозреваемый распивал спиртные напитки в общежитии по месту жительства со своими соседями. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая драку. Через некоторое время подозреваемый взял нож и вышел на улицу, где в тот момент находился его оппонент. В ходе продолжающего конфликта он нанес 39-летнему мужчине удар ножом. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте преступления.



В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время в отношении него будет избрана мера пресечения. По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области.

Фото: СУ СКР СО