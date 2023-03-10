Самарец подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами

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Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

"В декабре 2022 года подозреваемый совершил хищение бюджетных средств на сумму в 350 тысяч рублей, которые были им получены в рамках оформления социального контракта на развитие собственного дела, путем предоставления в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» фиктивного договора купли – продажи грузового автомобиля, который им не приобретался", - рассказали в пресс-служба СУ СКР СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО