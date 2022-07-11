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Самарец осужден за ограбление квартиры своего знакомого

11 июля 2022 14:23
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Он лишился свободы на 1 год 6 месяцев.

В дежурную часть Самары с заявлением о краже обратился мужчина, который сообщил, что из квартиры, расположенной на первом этаже дома в поселке Мехзавод, совершена кража принадлежащего ему телевизора. Заявитель оценил причиненный материальный ущерб в 26 000 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что отсутствовал дома около 5 часов. Уходя, закрыл дверь на замок. По возвращению домой он обнаружил, что входная дверь имеет повреждения, а из квартиры пропал телевизор.

В ходе оперативных мероприятий полицейским поступила информация, что к хищению телевизора может быть причастен знакомый потерпевшего - безработный, ранее неоднократно судимый за совершения разбоев, краж и угон транспортного средства местный житель. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину.

Он признал свою вину и сообщил, что в тот день сидел на скамейке возле подъезда дома, где проживает его знакомый. Около двух часов дня он увидел, как его друг вышел из дома и уехал. Зайдя в подъезд, он подошел к входной двери в квартиру приятеля, выбил ее ногой, зашел внутрь и похитил телевизор. Впоследствии он попросил одного из своих знакомых сдать телевизор в ломбард, используя свой паспорт. 

Жителю Самары предъявили обвинение по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". 

Красноглинский районный суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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