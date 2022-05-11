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Самарец осужден за кражу сумки на поминках

11 мая 2022 16:59
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Сумма причиненного ущерба составила 24 000 рублей.

По словам потерпевшей, бывшая коллега по работе пригласила её на поминальный обед по случаю смерти родственника. После того, как приглашенные разошлись, женщина не нашла своей сумки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В сумке находились телефон, кошелуёк и кожаные варежки. Оперативники проверили места сбыта и установили, что мобильное устройство сдали в ломбард, расположенный на улице Ново-Вокзальной. Сведения о гражданине который сдал мобильное устройство, полицейские также выяснили.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался сосед приятельницы. По данным полиции, мужчина привлекался  в 2020 и 2021 годах за совершение аналогичных преступлений в Промышленном районе, а 2013 году он совершил хищение чужого имущества на территории Оренбургской области.

Задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что около 12:00 находился во дворе дома. В какой-то момент его окликнула соседка и попросила помочь донести пироги, предназначенные для поминального стола, до квартиры. По словам обвиняемого, в общем коридоре многоквартирного дома он заметил женскую сумку, хозяйка которой отвлеклась – в этот момент возник преступный умысел на хищение. Вскоре потерпевшая вспомнила про ручную кладь и занесла в квартиру, но и там имущество не осталось в сохранности. Через некоторое время мужчина вернулся к соседской двери, которая оказалась приоткрытой – в прихожей он увидел ту самую сумку и уже смог довести свой план до конца. В кошельке он нашел 4 000 рублей, мобильное устройство перепродал в ломбард за 1 000 рублей, а остальное имущество выбросил в мусорный контейнер.

Промышленный районный суд Самары признал мужчину виновным в краже. Учитывая наличие у мужчины неснятой и непогашенной судимости к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединили не отбытую часть наказания  и окончательно назначили к отбытию два года четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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