Самарец осужден за кражу сумки на поминках

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По словам потерпевшей, бывшая коллега по работе пригласила её на поминальный обед по случаю смерти родственника. После того, как приглашенные разошлись, женщина не нашла своей сумки, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В сумке находились телефон, кошелуёк и кожаные варежки. Оперативники проверили места сбыта и установили, что мобильное устройство сдали в ломбард, расположенный на улице Ново-Вокзальной. Сведения о гражданине который сдал мобильное устройство, полицейские также выяснили.

Подозреваемого в краже задержали. Им оказался сосед приятельницы. По данным полиции, мужчина привлекался в 2020 и 2021 годах за совершение аналогичных преступлений в Промышленном районе, а 2013 году он совершил хищение чужого имущества на территории Оренбургской области.

Задержанный признался в совершении преступления и рассказал, что около 12:00 находился во дворе дома. В какой-то момент его окликнула соседка и попросила помочь донести пироги, предназначенные для поминального стола, до квартиры. По словам обвиняемого, в общем коридоре многоквартирного дома он заметил женскую сумку, хозяйка которой отвлеклась – в этот момент возник преступный умысел на хищение. Вскоре потерпевшая вспомнила про ручную кладь и занесла в квартиру, но и там имущество не осталось в сохранности. Через некоторое время мужчина вернулся к соседской двери, которая оказалась приоткрытой – в прихожей он увидел ту самую сумку и уже смог довести свой план до конца. В кошельке он нашел 4 000 рублей, мобильное устройство перепродал в ломбард за 1 000 рублей, а остальное имущество выбросил в мусорный контейнер.

Промышленный районный суд Самары признал мужчину виновным в краже. Учитывая наличие у мужчины неснятой и непогашенной судимости к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединили не отбытую часть наказания и окончательно назначили к отбытию два года четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Фото: ГУ МВД СО