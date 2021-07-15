Самарец, напавший на подростка в лифте жилого дома, пойдет под суд

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 2000 года рождения, обвиняемого по статье "Разбой".

"1 мая 2021 года, вечером, обвиняемый, находясь во дворе жилого дома по улице Краснодонской, увидел ранее незнакомого ему подростка, в руках у которого был сотовый телефон. В целях завладения данным имуществом, мужчина проследовал за подростком в лифт подъезда жилого дома и совершил нападение, в ходе которого нанес последнему не менее трех ударов по голове, после чего завладел сотовым телефоном и скрылся. В результате противоправных действий обвиняемого, потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести и материальный ущерб на сумму более 17 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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