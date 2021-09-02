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Самарец, напавший на подростка в лифте жилого дома, лишился свободы на 3 года 8 месяцев

2 сентября 2021 15:29
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Также он обязан возместить потерпевшему причиненный  преступлением материальный вред.

Собранные следственным отделом по Промышленному району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 21-летнему самарцу. Он обвиняется по статье "Разбой".

1 мая, вечером, обвиняемый, находясь во дворе жилого дома по улице Краснодонской Промышленного района города Самары, увидел ранее незнакомого ему подростка 2005 года рождения, в руках у которого находился сотовый телефон.

Мужчина проследовал за мальчиком в лифт подъезда жилого дома, напал на него, жестоко избил и отобрал телефон.

Потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести и материальный ущерб на сумму более 17 тысяч рублей.

"Судом мужчине назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также он обязан возместить потерпевшему причиненный  преступлением материальный вред", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

 

Фото:  СУ СК СО

Теги: осужден разбой самарец

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